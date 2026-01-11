Slittino: Degenhardt/Rosenthal vincono di nuovo a Winterberg, si ribaltano Voetter/Oberhofer

Due gare in quel di Winterberg, due vittorie per Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che nel catino di casa riescono a dettar legge nuovamente, come accaduto lo scorso 6 dicembre, in Coppa del Mondo.

1:26.881 il tempo per imporsi nella gara di slittino doppio femminile per le due teutoniche che sono riuscite a sopravanzare di 69 millesimi le austriache, leader della classifica di Coppa, Egle/Kipp.

Completa il podio, che diventa identico a quello visto il mese scorso in gara-1, l’altra coppia tedesca formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre in top-5 le altre austriache Riedl/Lerch e le canadesi Podulsky/Allan.

La coppia italiana più attesa, quella formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, si ribalta nella prima run e deve dire addio ai sogni di gloria. L’altro duo azzurro, Falkensteiner/Huber, è solo nono, nonostante un buon parziale nella seconda run.