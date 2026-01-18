Slittino, Degenhardt/Rosenthal vincono a Oberhof nel doppio e centrano anche il titolo europeo

Il duo composto da Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si è aggiudicato la tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026. Per l’occasione, la tappa teutonica aveva valenza anche per il Campionato Europeo che, di conseguenza, è andata alle padrone di casa. Ricordiamo che non erano presenti atlete italiane nella tappa di Oberhof.

La gara, dunque, ha visto il successo di Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal con il tempo complessivo di 1:23.956 (miglior tempo nella prima manche in 42.004 e migliore anche nella seconda in 41.852) con un margine di vantaggio di 181 millesimi sulle austriache Selina Egle Lara Michaela Kipp (42.153 e 41.984) mentre completano il podio le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina (42.179 e 42.109) a 332.

Quarta posizione per le statunitensi Chevonne Chelsea Forgan e Sophia Kirkby (42.391 e 42.254) a 689 millesimi dalla vetta, davanti alle tedesche Elisa-Marie Storch e Pauline Patz (42.262 e 42.723) quinte a 1.029. Seste le lettoni Anda Upite e Madara Pavlova (42.546 e 42.464) a 1.054, davanti alle connazionali Marta Robezniece e Kitija Bogdanova (42.384 e 42.683) a 1.111. In ottava posizione le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwlowska (42.848 e 42.714) a 1.606, quindi none le statunitensi Maya Chan e Sophia Gordon (42.853 e 42.772) a 1.669, mentre chiudono la top10 le rumene Raluca Stramaturaru e Mihaela-Carmen Manolescu (43.181 e 42.966) a 2.191.

A questo punto la classifica generale, a tre gare dalla conclusione, vede al comando Egle/Kipp con 540 punti contro i 480 di Eitberger/Matschina ed i 430 di Degenhardt/Rosenthal.