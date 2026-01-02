Slittino, avanzano alle gare del weekend tutti gli italiani dopo le prove di Nations Cup di Sigulda

Sono andate in archivio le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Sigulda (Lettonia) quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2026. Gli atleti italiani, come al solito, hanno staccato il pass per le gare del fine settimana senza grossi patemi.

Nella prova di singolo maschile miglior tempo per il lettone Kaspars Rinks in 48.375 con un margine di vantaggio di 111 millesimi sul nostro Leon Felderer, quindi terzo l’ucraino Anton Dukach a 155. Quarto crono per lo statunitense Tucker West a 172 millesimi, quinto lo slovacco Jozef Ninis a 257. Chiude in nona posizione il nostro Alex Gufler a 447 millesimi dalla vetta, quindi 14° Lukas Peccei a 693, mentre Leon Haselrieder è 15° a 724.

Nella prova di singolo femminile la statunitense Emily Fischnaller ha fatto segnare il tempo di 41.868 con 79 millesimi su Sandra Robatscher, mentre è terza la lettone Margita Sirsnina a 182. Quarta posizione per la lettone Zane Kaluma a 210 millesimi, mentre sono quinte e seste le nostre Alexandra Oberstolz a 340 e Nina Zoeggeler a 411. Chiude in 16a posizione Katharina Sofie Kofler a 776.

Nella gara di doppio maschile miglior prestazione per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner con il tempo di 41.709 e un margine di ben 302 millesimi sugli slovacchi Christian Bosman e Bruno Mick. Terzi i lettoni Raimonds Baltgalvis e Uldis Jakseboga a 305, mentre in quarta posizione troviamo Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner a 630 millesimi.

Chiudiamo, infine, con il doppio femminile nel quale vediamo il dominio delle lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova con il tempo di 42.744 con la bellezza di 803 millesimi di vantaggio sulle cinesi Adikeyoumu Gulijienaiti e Jiaying Zhao, mentre in terza posizione si classificano le lettoni Amanda Ogorodnikova e Selina Zvilina a 935.