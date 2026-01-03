Slittino alpino, il weekend della Val Passiria si apre con una doppietta azzurra nel doppio

È andata ufficialmente in archivio la prima giornata del fine settimana della Val Passiria, secondo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. A Moso (Bolzano) abbiamo assistito ad una sola gara, ovvero il doppio maschile e sono subito arrivate grandi soddisfazioni per i nostri colori.

Successo, infatti, per il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con il tempo di 58:27 con un margine di vantaggio di 70 centesimi sui connazionali Tobias Paur e Andreas Hofer. Terza posizione per gli slovacchi Gabriel Halcin e Samuel Halcin a 2.47. Erano al via solamente tre equipaggi.

A questo punto in classifica generale comanda il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con 245 punti contro i 204 di Tobias Paur e Andreas Hofer. Domani il programma della tappa della Val Passiria vedrà la prima manche delle gare individuali alle ore 10.00, quindi le seconde manche scatteranno alle ore 11.30.