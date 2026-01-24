Skicross, Simone Deromedis torna in auge e sfiora il podio a Veysonnaz. Howden vince e allunga in Coppa del Mondo

Simone Deromedis è tornato ai piani altissimi nella Coppa del Mondo di skicross, dopo tre passaggi a vuoto che avevano fatto suonare il campanello d’allarme: il Campione del Mondo 2023 aveva steccato nelle due prove di Innichen prima di Natale (15mo e 16mo) e aveva mancato la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta della gara-1 di Veysonnaz (fuori dalla top-32 nel turno preliminare), ma oggi ha sfoderato una prestazione di carattere e ha chiuso al quarto posto nel secondo evento andato in scena sulle nevi svizzere.

Il fuoriclasse trentino è tornato a disputare una big final dopo un mese e mezzo (nelle due gare di Val Thorens portò a casa una vittoria e una seconda piazza), battagliando in maniera convincente per salire sul podio. Dopo una semifinale dove ha sfoderato un grande smalto, partendo in maniera eccezionale e subendo soltanto nel finale il sorpasso da parte del francese Melvin Tchiknavorian, il nostro portacolori si è distinto allo start anche nell’atto conclusivo e dopo le strutture iniziali si è trovato alle spalle del canadese Reece Howden, ha battagliato alla pari con Tchiknavorian e con il tedesco Tim Hronek.

In quel momento è rimasto un po’ chiuso e si è dovuto accontentare della quarta piazza, che rappresenta comunque un segnale convincente sullo stato di forma dell’azzurro quando mancano quattro settimane alle gare di questa disciplina nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il canadese Reece Howden ha vinto la gara con margine davanti a Hronek e a Tchiknavorian, allungando così ulteriormente in testa alla classifica generale.

Quarto sigillo stagionale per Hronek, che svetta con 533 punti e ha 223 lunghezze di vantaggio proprio sul nostro Simone Deromedis, ottimo secondo con 310 punti davanti al francese Youri Duplessis-Kergormard (299). La Coppa del Mondo di skicross tornerà il 30-31 gennaio con due gare in Val di Fassa, poi si fermerà per un mese in vista dei Giochi, previsti sulla pista di Livigno.

Gli altri italiani: Dominik Zuech è stato eliminato ai quarti di finale (quarto nella serie vinta da Hronek davanti a Howden e allo svedese Erik Mobaerg), Edoardo Zorzi è uscito agli ottavi di finale (terzo nella serie dietro al francese Evan Klufts e al tedesco Florian Wilmsmann).