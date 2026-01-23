Skicross, Sandra Naeslund padrona totale a Veysonnaz. Jole Galli in crescita

Sandra Naeslund ha vinto di forza la gara-1 di Veysonnaz (Svizzera), evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse svedese ha dominato tutti i turni in lungo e in largo, siglando il quinto successo stagionale (su sei gare disputate) e la 45ma affermazione nel corso della sua gloriosa carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 ha preso il largo nelle battute iniziali della finale e poi ha contenuto il tentativo di rimonta della tedesca Daniela Maier, mentre l’austriaca Katrin Ofner si è meritata il terzo gradino del podio precedendo la francese Anouck Errard. La fuoriclasse scandinava ha così rafforzato il primo posto in classifica generale, dove ora svetta con un vantaggio di 191 punti su Maier (ma mancano ancora nove gare al termine dell’annata agonistica).

Jole Galli ha chiuso al terzo posto la propria semifinale alle spalle di Maier ed Errard, chiudendo in terza posizione nella small final dietro alle canadese Hannah Schmidt e alla francese Marielle Berger Sabbatel, per una settima piazza complessiva che può far ben sperare in vista dei Giochi: la livignasca è in crescita dopo il 17mo posto di Arosa e le due quindicesime piazze di Innichen. La Coppa del Mondo tornerà sabato 24 gennaio con gara-2 a Veysonnaz, mentre settimana prossima si disputeranno due prove in Val di Fassa.