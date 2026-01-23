Skicross, Duplessis-Kergormard torna alla vittoria. Howden padrone della generale, Deromedis paga lo zero

Youri Duplessis-Kergomard si è ridestato a Veysonnaz (Svizzera) e ha vinto in maniera brillante la gara-1 di questo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di skicross, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 29enne francese era riuscito a salire sul podio solo una volta nel corso di questa stagione (terzo a Val Thorens) ed era reduce da quattro mancate qualificazioni alla big final, ma oggi è stato impeccabile in finale, inventandosi una prodigiosa rimonta dalla quarta posizione e superando nel tratto conclusivo il canadese Reece Howden. Terzo gradino del podio per lo svizzero Tobias Baur.

Si tratta della quarta affermazione in carriera per il transalpino nel massimo circuito internazionale itinerante, a un anno dall’ultimo sigillo (il 2 febbraio 2025 proprio a Veysonnaz). I tre italiani in gara sono stati eliminati agli ottavi di finale: niente da fare per Federico Tomasoni, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi, sempre terzi nelle rispettive serie. Il tutto dopo la dolorosissima eliminazione di Simone Deromedis nel turno di qualificazione, pesantissima anche nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo.

Reece Howden ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora svetta con 433 punti e un vantaggio di 152 lunghezze nei confronti di Duplessis-Kergomard. Simone Deromedis è scivolato al terzo posto con 260 punti: lo zero odierno, a cui si sommerà quello di domani, preceduto dai poco brillanti risultati di Innichen, sembrano tagliarlo fuori dalla lotta per il trofeo, ma l’obiettivo principale della stagione è chiaramente rappresentato dai Giochi. La Coppa del Mondo tornerà sabato 24 gennaio con gara-2 a Veysonnaz, mentre settimana prossima sono previste due prove in Val di Fassa.