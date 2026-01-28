Skicross: cancellato il day-1 di qualifiche in Val di Fassa. Cambia il programma in Coppa del Mondo

Il meteo cambia il programma in Val Di Fassa, località trentina che ospita questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Nella giornata odierna infatti si sarebbero dovute svolgere le qualifiche utili per la gara-1 in programma venerdì, ma il segmento è stato cancellato. L’avviso è arrivato tramite il livescore fornito da FIS, ma anche attraverso un post pubblicato sui social della Federazione Internazionale.

Le condizioni meteorologiche avverse non hanno quindi consentito il regolare svolgimento della prova. Allo stato attuale non ci sono ulteriori informazioni circa il recupero. Solitamente in casi come questi si tende a svolgere le due sessioni di qualifica consecutivamente nel primo giorno utile, dunque domani. Ma si tratta di un tipo di opzione non confermata.

Ricordiamo che la Nazionale italiana si presenterà sul circuito amico con un contingente totale di otto atleti: per quanto riguarda la categoria maschile saranno della partita Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga.

La categoria femminile potrà invece contare su Jole Galli, oltre che sulla seconda azzurra Andrea Chesi. Di seguito il post-video della FIS.