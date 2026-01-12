Skelton, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: torna Valentina Margaglio ad Altenberg

Prossimi al traguardo finale nella Coppa del Mondo di skeleton. Sul budello ghiacciato di Altenberg, in Germania, andrà in scena venerdì 16 gennaio l’ultima prova della stagione del massimo circuito internazionale, che precederà l’appuntamento più importante di quest’annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Messa in archivio l’eccellente tappa di St. Moritz, il gruppo azzurro si proporrà sul ghiaccio teutonico con la voglia di far bene e confermarsi su grandi livelli. Il triplice podio in terra elvetica, frutto dei riscontri di Amedeo Bagnis a livello individuale e dell’azzurro in coppia con Alessandra Fumagalli, ha dato morale alla squadra tricolore.

Una formazione che ritroverà anche Valentina Margaglio che, conclusa con successo la propria “missione” in Coppa Europa a Innsbruck, vuole dare anche lei segnali di un certo rilievo. A questo proposito il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato il quintetto composto da Margaglio, Bagnis, Fumagalli, Mattia Gaspari e dal confermato Pietro Drovanti.

Saranno cinque anche gli azzurri impegnati a Winterberg, sempre in Germania, nella tappa di Coppa Europa in programma tra il 16 ed il 17 gennaio che metterà in palio nella prima giornata i titoli europei giovanili: il team azzurro sarà formato da Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Andrea Monti, Lorenzo Conti e da Angel Osakue.