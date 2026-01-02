Skeleton, Valentina Margaglio sfiora il podio a Winterberg! Successo per Janine Flock che torna in vetta alla generale

Janine Flock si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto e terzultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026, ma arrivano buone notizie anche per l’Italia con Valentina Margaglio di nuovo ad alti livelli. Sul budello teutonico abbiamo assistito all’unica gara che si è conclusa nella giornata, nonostante il meteo avverso. La prova maschile, infatti, è stata cancellata a metà gara per colpa di una fitta nevicata, mentre è stato cancellata anche la gara a coppie miste che sarebbe stata in programma alle ore 18.00.

La vittoria sotto la neve di Winterberg, come detto, è andata all’austriaca Janine Flock con il tempo complessivo di 2:00.00 (1:00.38 terzo tempo nella prima manche e 59.84, la migliore nella seconda) con un margine di vantaggio di 38 centesimi sulla statunitense Mystique Ro (1:00.34 e 1:00.26), mentre completa il podio la ceca Anna Fernstaedt (1:00.85 e 59.98) a 61. Si ferma in quarta posizione l’ottima Valentina Margaglio (1:00.72 e 1:00.19), a 69 centesimi da Janine Flock ed a soli 8 dal podio, iniziando con il piede giusto il 2026, con il mirino ben puntato verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Quinta posizione per la tedesca Jaqueline Pfeifer (1:00.58 e 1:00.44) a 80 centesimi, sesta per la britannica Freya Tarbit (1:00.36 e 1:00.86) a 1.00, mentre è settima la belga Kim Meylemans (1:01.05 e 1:00.30) a 1.13. Ottava la britannica Tabitha Stoecker (1:01.11 e 1:00.60) a 1.49, a braccetto con la brasiliana Nicole Rocha Silveira (1:01.17 e 1:00.54), mentre completa la top 10 la statunitense Kendall Wesenberg (1:00.98 e 1:00.83) a 1.59, davanti alla connazionale Kelly Curtis (1:01.29 e 1:00.59), a 1.66, quindi 12a la tedesca Susanne Kreher (1:01.60 e 1:00.33) a 1.71.

A questo punto la classifica generale vede al comando Janine Flock con 1034 punti, contro i 1018 di Kim Meylemans ed i 929 di Jacqueline Pfeifer. Quarta Anna Fernastaedt con 914.