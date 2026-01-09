Skeleton, Kim Meylemans vince a St. Moritz, sale in vetta alla generale e fa suo il titolo europeo!

Una vera e propria tripletta per Kim Meylemans che in un colpo solo si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026, ha centrato il titolo europeo e, non ultimo, è salita in vetta alla classifica generale. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una gara spettacolare (che valeva anche per il titolo continentale) con colpi di scena a non finire. In primis Janine Flock non è andata oltre la 20a posizione e ha lasciato via libera alle rivali, lasciando anche la vetta della classifica generale, con passaggio a vuoto pesantissimo.

Ne approfitta decisamente la belga Kim Meylemans che vince la gara con il tempo complessivo di 2:21.01 (1:10.78 nella prima manche e 1:10.23 nella seconda, nuovo record del tracciato) con un margine di vantaggio di ben 1.11 secondi sulla statunitense Kelly Curtis (1:11.44 e 1:10.68) che rimonta dalla nona posizione di metà gara. Completa il podio, invece, la brasiliana Nicole Rocha Silveira (1:11.38 e 1:10.80) a 1.17.

Quarta posizione per la britannica Tabitha Stoecker (1:11.31 e 1:10.92) a 1.22 dalla vetta, quinta per la tedesca Jacqueline Pfeifer (1:11.22 e 1:11.03) a 1.24 davanti alla connazionale Susanne Kreher (1:11.51 e 1:10.99) sesta a 1.49. Settima posizione per la canadese Hallie Clarke (1:11.33 e 1:11.19) a 1.51, ottava per la cinese Dan Zhao (1:11.66 e 1:10.92) a 1.57, quindi nona l’olandese Kimberley Bos (1:11.69 e 1:11.01) a 1.69 con la britannica Amelia Coltman (1:11.70 e 1:11.06) che completa la top10 a 1.75. Si ferma in 13a posizione la nostra Alessandra Fumagalli (1:11.57 e 1:11.42).

A questo punto, ad una sola tappa dalla conclusione della Coppa del Mondo (nel prossimo weekend a Altenberg) la graduatoria vede al comando Kim Meylemans con 1243 punti contro i 1113 di Jacqueline Pfeifer ed i 1102 di Janine Flock.