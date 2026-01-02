Skeleton
Skeleton: cancellata per condizioni meteo incerte la gara maschile a Winterberg
Cancellata la quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton al maschile. La quinta gara stagionale, prima del 2026, in quel di Winterberg dopo una prima manche segnata da condizioni meteo molto incerte, è stata definitivamente annullata a causa di una fitta nevicata che ha reso impossibile garantire la regolarità.
La gara era iniziata regolarmente, ma già nella prima run la pista mostrava condizioni limite. In un contesto molto particolare a sorpresa si era issato al comando l’austriaco Alexander Schlinter.
L’Italia era in pista con il terzetto formato da Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Pietro Drovanti che si trovavano appena fuori dalla top-10 dopo la prima discesa.
Nel programma della giornata, alle 14.00 è prevista la gara femminile. Resta però da capire se le condizioni meteo consentiranno effettivamente lo svolgimento regolare della competizione.