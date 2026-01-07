Skeleton, Amedeo Bagnis: “La stagione è iniziata in salita, tornare sul podio è speciale”

Una firma speciale. Amedeo Bagnis ha lasciato il segno nella gara della Coppa del Mondo di skeleton a St. Moritz (Svizzera), recupero di quanto non si è tenuto a Winterberg (Germania) lo scorso week end per via delle condizioni meteo sfavorevoli. L’azzurro ha completato la sua prova al secondo posto, solo alle spalle dell’inarrivabile britannico Matt Weston.

Quest’ultimo, in maniera regale, ha preceduto tutti col tempo di 2’15″67, con un margine di vantaggio di 1″29 su Bagnis. Per il ventiseienne piemontese di Casale Monferrato si è tramutato in realtà il quarto podio della carriera nel massimo circuito internazionale.

Un feeling speciale di Bagnis col tracciato naturale elvetico, ricordando che negli ultimi quattro anni non ha mai mancato l’appuntamento con la top-3, garantendo al Bel Paese il primo successo di sempre in Coppa del Mondo nel gennaio del 2024 e la medaglia d’argento nei Mondiali. del 2023. Alle sue spalle hanno concluso il tedesco Christopher Grotheer (+1″50), il cinese Zheng Yin (+2″08) ed il sudcoreano Jung Seung-gi (+2″12). Nona piazza per Mattia Gaspari, quarto a metà gara proprio ma meno incisivo nella seconda manche (+2″48 da Weston). Più indietro il giovane Pietro Drovandi, classificatosi 26° al termine della prima discesa.

“La stagione è iniziata in salita, complice l’infortunio che l’ha preceduta ma finalmente ho raggiunto il top della condizione. Tornare sul podio di Coppa del Mondo qui a St. Moritz è qualcosa di speciale: ora ci aspetta l’ultimo mese di stagione, il più importante e non vedo l’ora di dimostrare tutto il mio valore“, ha dichiarato l’azzurro (fonte: FISI). Venerdì 9 gennaio ci saranno a St. Moritz i due singoli e la staffetta mista.