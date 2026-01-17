Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026

Jannik Sinner farà il suo debutto agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio (orario e campo da stabilire). Questa è la notizia delle ultime ore per il numero 2 del mondo, in cerca del terzo titolo consecutivo nello Slam di Melbourne, tentando di replicare l’impresa che, in 120 anni di storia, è riuscita solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic.

L’altoatesino affronterà il francese Hugo Gaston per iniziare la propria avventura nel Major. Un incontro, sulla carta, favorevole per Jannik, sebbene il tennista francese presenti uno stile di gioco peculiare e differente da quello a cui si è solitamente abituati. Il mancino transalpino, infatti, utilizza le proprie variazioni come una caratteristica distintiva per mettere in difficoltà i propri avversari.

Sarà interessante osservare come Sinner affronterà un giocatore che, per certi versi, può ricordare il connazionale Corentin Moutet. Quest’ultimo era stato in grado di creare non pochi disagi al pusterese nel Roland Garros 2024, alternando colpi di smorzata e di potenza.

Tuttavia, Jannik ha anche dei precedenti con Gaston, pur risalenti a qualche anno fa. Si fa riferimento al 2021, quando l’azzurro si impose in maniera decisiva contro il francese a Marsiglia e a Miami: 6-2 6-2 in Florida; 6-4 6-1 sul veloce indoor transalpino. Non resta che attendere lo sviluppo della partita.