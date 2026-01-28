Sinner e Alcaraz alla pari nella ATP Race, ma sono all’inseguimento! Il primo vero leader sarà il padrone degli Australian Open

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono appaiati a quota 800 punti nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti dopo la disputa delle ultime ATP Finals e che conteggerà tutte le prestazioni nel corso dell’anno solare, determinando gli otto ammessi al torneo di fine stagione. I tre giocatori hanno meritato questo bottino grazie alla semifinale guadagnata agli Australian Open, il primo Slam di questa annata agonistica in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne.

Il nostro portacolori, lo spagnolo e il serbo occupano la seconda posizione e sono all’inseguimento del tedesco Alexander Zverev, l’altro semifinalista in terra oceanica. Il teutonico primeggia con 840 punti: oltre agli 800 meritati agli Australian Open, ne ha incamerati 40 per aver battuto l’olandese Tallon Griekspoor nel round robin della United Cup.

Lo sfortunatissimo Lorenzo Musetti, che stanotte si ritirato per infortunio mentre conduceva per 2-0 contro Djokovic, occupa la quinta piazza con 565 punti (400 per i quarti a Melbourne e 165 per la finale persa nel torneo ATP 250 di Hong Kong) davanti al ceco Jakub Mensik (495), all’australiano Alex de Minaur (485) e allo statunitense Ben Shelton (450). Chi vincerà gli Australian Open sarà come sempre il primo vero leader della ATP Race: Sinner, Alcaraz o Djokovic sarebbero al comando con 2.000 punti, Zverev con 2.040 punti.

ATP RACE AL 28 GENNAIO

1. Alexander Zverev (Germania) 840, in semifinale agli Australian Open

2. Jannik Sinner (Italia) 800, in semifinale agli Australian Open

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 800, in semifinale agli Australian Open

3. Novak Djokovic (Serbia) 800, in semifinale agli Australian Open

5. Lorenzo Musetti (Italia) 565, eliminato agli Australian Open