Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? Orario e cosa dice la legge

La decisione di Discovery è stata una sorta di motu proprio, non dovuto ad obblighi di legge: la semifinale degli Australian Open 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv chiaro su Nove ed in streaming gratuito su nove.tv, e si giocherà domani, venerdì 30 gennaio, non prima delle 9.30 ora italiana. In realtà le semifinali dei tornei del Grand Slam non fanno parte, almeno per il momento, della lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato ulteriormente, ma con un distinguo.

Fino alla scorsa stagione, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia. A questi eventi sono stati affiancati anche semifinale e finale della United Cup, dei 4 tornei del Grand Slam, dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, delle ATP Finals e delle WTA Finals, ma il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere.

Gli Australian Open saranno sempre su Discovery Plus fino al 2031, dunque non vige l’obbligo per legge di trasmettere già nel 2026 l’evento in diretta in chiaro, ma il broadcast detentore dei diritti aveva già deciso rendere fruibili questi match così importanti per un pubblico più ampio, mandandoli in diretta su Nove. La semifinale tra Sinner e Djokovic degli Australian Open 2026 di tennis andrà in scena non prima delle 9.30 ora italiana: la diretta tv del match sarà fruibile in chiaro su Nove, mentre la diretta streaming sarà disponibile in streaming gratuito su nove.tv ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana: finale doppio misto

Non prima delle 4.30 ora italiana: Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Alexander Zverev (Germania, 3)

Non prima delle 9.30 ora italiana: Jannik Sinner (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 4) – Diretta tv su Nove

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove.

Diretta streaming: gratuita su nove.tv, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.