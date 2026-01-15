Sinner-Auger Aliassime si vedrà in tv in chiaro? Orario Australian Open Opening Week, canale, streaming

Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l’australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis.

Quella di domani sarà l’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: il match si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne. L’azzurro ed il canadese si sono incontrati per sei volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner.

La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime, esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, infine la Diretta Live testuale del match sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 16 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne

Ore 7.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.