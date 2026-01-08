Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul 2026, programma, streaming

Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? È questa la domanda più frequente in vista della nuova esibizione tra il n.2 e il n.1 del mondo, in programma sabato 10 gennaio 2026 a Seul, in Corea del Sud. I due protagonisti assoluti del tennis mondiale si affronteranno all’Incheon Inspire Arena in un match spettacolare che attirerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva completa dell’esibizione, con diverse opzioni per seguire l’evento in diretta tv, streaming e in chiaro. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà possibile seguire il match su SuperTenniX, SkyGo e NOW.

L’orario della sfida è fissato alle ore 08:00 italiane, corrispondenti alle 16:00 locali a Seul. Un orario mattutino per il pubblico italiano, ma che permetterà comunque di non perdere uno degli eventi tennistici più attesi di inizio stagione.

Per chi si chiede se Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, la risposta è sì: la sfida sarà trasmessa in differita su TV8, canale in chiaro, alle ore 22:00 italiane, con possibilità di seguirla anche in streaming gratuito su TV8.it.

Questo match di esibizione rappresenta un importante banco di prova per entrambi i campioni, che hanno scelto di non partecipare a tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

SINNER-ALCARAZ ESIBIZIONE SEUL 2026

Sabato 10 gennaio (orari italiani)

Ore 08:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz all’Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in differita dalle 22:00 in chiaro su TV8.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ ESIBIZIONE SEUL 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in differita su TV8 dalle 22:00.

Diretta streaming: SuperTenniX, SkyGo, NOW; in differita su TV8.it dalle 22:00.

Diretta testuale: OA Sport.