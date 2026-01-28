Sinner-Alcaraz, quale distacco nel ranking ATP? Tutte le possibili combinazioni agli Australian Open e la lotta per il n.1

Prosegue la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel ranking ATP: attualmente il numero 1 e il numero 2 del mondo sono separati da 2.150 punti, alla vigilia delle semifinali degli Australian Open 2026, dove incroceranno rispettivamente il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic.

Lo spagnolo è già in salto positivo rispetto all’anno scorso: dodici mesi fa perse ai quarti contro Djokovic e incamerò 400 punti, questa volta è già a quota 800 e potrà ulteriormente guadagnare. L’azzurro deve invece onorare la cambiale di 2.000 punti per il trionfo del 2025 e al momento è dunque in negativo di 1.200 punti.

Come potrà cambiare il distacco tra i due grandi rivali in base ai risultati che conseguiranno sul cemento di Melbourne? La forbice massima è di 3.650 punti: Alcaraz alza al cielo il trofeo (13.650) e Sinner perde in semifinale (10.300). Il divario minimo è invece di 950 lunghezze: l’iberico perde il tedesco a testa con Zverev e il nostro portacolori conquista il titolo in terra oceanica per la terza volta di fila.

E in caso di una finale tra i due dominatori del panorama internazionale? Se Sinner dovesse imporsi allora il distacco sarebbe di 1.450 punti (11.500 contro 12.950), mentre se dovesse fare festa Alcaraz allora volerebbe a +2.850 (13.650 contro 10.800). Nei tre mesi successivi l’azzurro avrebbe poi la possibilità di avvicinarsi, visto che nel 2025 non scese in campo a causa della squalifica.

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ NEL RANKING

Sinner vincitore e Alcaraz eliminato in semifinale: 11.500 punti con 12.450, -950.

Sinner vincitore e Alcaraz sconfitto in finale: 11.500 punti contro 12.950, – 1.450.

Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz vincitore: 10.300 punti e 13.650, – 3.350.

Sinner sconfitto in finale e Alcaraz vincitore: 10.800 punti contro 13.650, -2.850.

Sinner e Alcaraz sconfitti in semifinale: 10.300 contro 12.450, -2.150.

Sinner sconfitto in semifinale e Alcaraz finalista perdente: 10.300 contro 12.950, -2.650.

Sinner sconfitto in finale e Alcaraz eliminato in semifinale: 10.800 punti contro 12.450, -1.650.