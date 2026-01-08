Sinner-Alcaraz, possibile doppia sfida prima degli Australian Open? L’incognita One Point, ma il ranking ATP…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open e mai in un incontro ufficiale: una è già sicura, ovvero l’incontro di esibizione che andrà in scena sabato 10 gennaio sul cemento di Seoul; la seconda è invece un’ipotesi e potrebbe materializzarsi mercoledì 14 gennaio in occasione del Million Dollar One Point Slam, l’evento previsto sul cemento di Melbourne a cui parteciperanno amatori, vip e professionisti con incontri di un solo punto (dunque i due grandi rivali potrebbero fronteggiarsi in uno scambio secco, in una kermesse che mette in palio un milione di dollari australiani per il vincitore).

Questi match non saranno ufficiali e non metteranno in palio punti per il ranking ATP, dunque la classifica non subirà mutamenti: Carlos Alcaraz è il numero 1 del mondo con 12.050 punti, mentre Jannik Sinner si trova al secondo posto con 11.500. L’azzurro si trova attardato di 550 lunghezze dal suo grande rivale e il duello per il vertice della graduatoria internazionale riprenderà direttamente agli Australian Open, il primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne.

Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in terra oceanica e dunque scarterà 2.000 punti, scendendo virtualmente a 9.500, mentre l’iberico venne sconfitto ai quarti di finale dal serbo Novak Djokovic e dovrà onorare una cambiale di 400 punti, scendendo in campo con virtualmente 11.650 punti all’attivo. Il sorpasso a Melbourne è impossibile per Sinner, che però potrebbe rilanciarsi nel trimestre successivo, visto che lo scorso anno dovette scontare una squalifica tra febbraio e maggio.