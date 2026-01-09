Sinner-Alcaraz, nuova coppia di doppio all’orizzonte? “Sarebbe bello: quest’anno o il prossimo”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno chiacchierato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo confronto di Seoul, dove sabato 10 gennaio (a partire dalle ore 08.00 italiane) andrà in scena il match di esibizione tra il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP. Si tratta del primo testa a testa stagionale tra i due mattatori del tennis internazionale, anche se l’incontro non è ufficiale e per l’eventuale primo scontro diretto vero di questa annata agonistica bisognerà aspettare la finale degli Australian Open (domenica 1° febbraio).

Stiamo parlando di una rivalità divampata nelle ultime tre annate agonistiche e che terrà banco per il prossimo futuro, con già sedici scontri diretti disputati sul circuito maggiore (l’iberico conduce per 10-6): lo scorso anno l’azzurro si impose alle ATP Finals e a Wimbledon, mentre l’iberico ebbe la meglio al Roland Garros e agli US Open, oltre che al Masters 1000 di Cincinnati per ritiro e agli Internazionali d’Italia (dove l’altoatesino era rientrato dopo aver scontato una squalifica di tre mesi).

In conferenza stampa è però stata sollevata una suggestione: vedere giocare Sinner e Alcaraz insieme in una partita di doppio. Uno accanto all’altro e non uno contro l’altro. Ipotesi difficilmente praticabile in un torneo, vista la complessità nel gestire l’impegno contemporaneo tra il singolare e l’altra specialità. Sull’argomento è intervenuto lo spagnolo: “Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo, almeno una volta. Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Ne parleremo. Quest’anno o il prossimo, perché no“.