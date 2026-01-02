Sinner-Alcaraz in tv su Sky o Supertennis? Caos sull’esibizione di Seul: facciamo chiarezza

L’esordio non ufficiale del 2026 di Jannik Sinner avverrà nel match d’esibizione programmato per sabato 10 gennaio alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nel quale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz a partire dalle ore 8.00 italiane.

Nelle ultime ore si è chiarita la questione della trasmissione del match: fino a ieri nulla era ufficiale, mentre stamane è arrivato l’annuncio di Sky, che trasmetterà la sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go e NOW, ed in differita alle 22.00 su TV8 HD e tv8.it. Nel pomeriggio si aggiunto pure il canale federale: esibizione in diretta anche su SuperTennis HD e SuperTenniX.

La diretta tv di Sinner-Alcaraz dell'esibizione di Seul 2026 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d'esibizione sarà assicurata da OA Sport. Differita alle 22.00 su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO ESIBIZIONE SEUL 2026

Sabato 10 gennaio – Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud)

Ore 8.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita ore 22.00 su TV8 HD

