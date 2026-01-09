Sinner-Alcaraz, bisogna tenere conto di una sezione a parte per le esibizioni: l’elenco sta diventando lungo…

La terza esibizione tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si giocherà alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nella manifestazione denominata “Hyundai Card Super Match“, in programma domani, sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane.

Le due precedenti esibizioni che hanno coinvolto l’italiano e l’iberico si sono svolte entrambe in finale nel Six Kings Slam, nel 2025 e nel 2024: Jannik Sinner ha sconfitto per due anni consecutivi nell’ultimo atto della manifestazione lo spagnolo Carlos Alcaraz.

L’azzurro ha vinto in entrambi i casi contro lo spagnolo, portandosi sul 2-0 nei confronti avvenuti nelle esibizioni, imponendosi per 6-7 (5) 6-3 6-3 nel 2024 e per 6-2 6-4 nel 2025: in Corea del Sud, dunque, andrà in scena il terzo match d’esibizione tra i due.

Queste due vittorie non rientrano però nel conteggio dei precedenti ufficiali sul circuito maggiore, il cui score recita 10-6 per l’iberico, inoltre Alcaraz ha vinto l’unico precedente giocato in un Challenger: il computo totale, dunque, recita 11-8 in favore dello spagnolo.

PRECEDENTI COMPLESSIVI SINNER-ALCARAZ (8-11)

CIRCUITO MAGGIORE (6-10)

2025 Jannik Sinner Nitto ATP Finals Final Indoor Hard 76(4) 75

2025 Carlos Alcaraz US Open Final Outdoor Hard 62 36 61 64

2025 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Cincinnati Final Outdoor Hard 50 ritiro

2025 Jannik Sinner Wimbledon Final Outdoor Grass 46 64 64 64

2025 Carlos Alcaraz Roland Garros Final Outdoor Clay 46 67(4) 64 76(3) 76(2)

2025 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Rome Final Outdoor Clay 76(5) 61

2024 Carlos Alcaraz Beijing Final Outdoor Hard 67(6) 64 76(3)

2024 Carlos Alcaraz Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 26 63 36 64 63

2024 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 16 63 62

2023 Jannik Sinner Beijing Semifinal Outdoor Hard 76(4) 61

2023 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Miami Semifinal Outdoor Hard 67(4) 64 62

2023 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 76(4) 63

2022 Carlos Alcaraz US Open Quarterfinal Outdoor Hard 63 67(7) 67(0) 75 63

2022 Jannik Sinner Umag Final Outdoor Clay 67(5) 61 61

2022 Jannik Sinner Wimbledon Round of 16 Outdoor Grass 61 64 67(8) 63

2021 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Paris Round of 32 Indoor Hard 76(1) 75

CHALLENGER (0-1)

2019 Carlos Alcaraz Alicante Round of 64 Outdoor Clay 62 36 63

ESIBIZIONI (2-0)

2025 Jannik Sinner Six Kings Slam Final 62 64

2024 Jannik Sinner Six Kings Slam Final 67(5) 63 63