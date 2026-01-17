Short track, tris di podi per l’Italia nel day-2 degli Europei. Olanda sugli scudi

Si è chiusa la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sul ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) il day-2 ha regalato emozioni e spunti interessanti, con la Nazionale italiana intenzionata a lanciare segnali incoraggianti in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una giornata da incorniciare, invece, per la squadra di casa, grande protagonista davanti al proprio pubblico.

Nella Finale A dei 1500 metri maschili è arrivata la medaglia di bronzo per Thomas Nadalini. L’azzurro ha chiuso in 2’28”321, alle spalle dell’olandese Jens van ’t Wout (2’28”011) e del lettone Roberts Krūzbergs (2’28”126). Un avvio forse troppo prudente ha costretto Nadalini a una rimonta complessa, comunque efficace, che gli ha permesso di precedere di misura il britannico Niall Treacy (2’28”367). In semifinale penalità per Luca Spechenhauser, mentre Lorenzo Previtali è caduto nel corso della propria heat.

Altro bronzo per l’Italia nella Finale A dei 1000 metri femminili grazie a Elisa Confortola, terza in 1’29”499. L’azzurra, qualificatasi in semifinale con il miglior tempo dei ripescaggi a discapito di Arianna Fontana, ha completato una gara solida alle spalle delle sorelle olandesi Xandra (1’29”394) e Michelle Velzeboer (1’29”471), protagoniste di una netta doppietta. Quarta Chiara Betti (1’29”633), mentre Fontana si è imposta nella Finale B.

Nei 500 metri maschili Nadalini ha concluso al quinto posto (41”342) nella Finale A dominata ancora dai Paesi Bassi. Tris arancione con la vittoria di Jens van ’t Wout in 40”848 davanti a Teun Boer (40”946) e a Melle van ’t Wout (41”406). Spechenhauser è stato eliminato nei quarti di finale, mentre Previtali non ha preso il via.

A chiudere il programma delle finali è arrivato l’argento della staffetta femminile azzurra. Le italiane hanno provato a insidiare il primato delle neerlandesi, ma una condotta irregolare della Francia ha complicato il finale: Fontana non ha potuto attaccare Xandra Velzeboer nell’ultimo giro, trovandosi sulla traiettoria un’atleta transalpina che non avrebbe dovuto occupare quella posizione. Da qui la squalifica della Francia. Oro all’Olanda in 4’12”126, davanti all’Italia (4’12”596) e all’Ungheria (4’36”126).

Da sottolineare, infine, la qualificazione dell’Italia alle Finali A sia della staffetta mista sia della staffetta maschile, un ulteriore segnale positivo per il prosieguo della rassegna continentale.