Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). A salire sul podio, sul gradino più basso, è stato Thomas Nadalini che ha conquistato la medaglia di bronzo la sua prima a livello individuale in una rassegna continentale.

A trionfare è stato il grande favorito della vigilia, l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha sempre tenuto il controllo della gara fin dai primi giri. Alle sue spalle si è piazzato il lettore Roberts Kruzbergs, mentre per il terzo posto in rimonta è riuscito a spuntarla proprio Nadalini, che con alcuni sorpassi all’esterno è riuscito ad agguantare la medaglia.

Sicuramente un podio importante per l’azzurro, che va a conferma finora una stagione di altissimo livello. Nadalini ha anche centrato i primi podi in Coppa del Mondo ed in questi Europei può andare a caccia di una medaglia anche nei 500 e nei 1000 metri.

Eliminazione in semifinale per gli altri due azzurri, Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali, che sono rimasti coinvolti in una caduta che ha portato anche alla successiva squalifica di Spechenhauser.