Short track, prima giornata di qualificazioni ai Mondiali junior: Aaron van Quang Pietrobono in evidenza

Prima giornata di qualificazioni andata in archivio all’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), teatro dell’edizione 2026 dei Mondiali junior di short track. Alla rassegna riservata agli atleti nati dal primo gennaio 2007 in poi, risponde presente anche l’Italia, con l’obiettivo di ottenere buoni risultati.

Nel day-1 sono andate in scena le heat dei 1000 metri donne e dei 500 e dei 1500 metri uomini a stabilire chi potrà proseguire nel cammino senza dover passare dai ripescaggi. Nella specialità di velocità al maschile, Filippo Pezzoni e Daniele Zampedri hanno superato i preliminari, mentre Massimiliano Picchiarelli cercherà di rifarsi nei recuperi.

Nei chilometro e mezzo ha risposto presente Aaron van Quang Pietrobono, bravo a conquistare la seconda posizione nel suo quarto di finale dei 1500 metri e quindi ad approdare in semifinale. Dovrà invece andare ai recuperi Zampedri, non essendo riuscito a conquistare una posizione sufficiente nella propria batteria.

Venendo ai 1000 metri femminili, Sara Martinelli e Sara Merazzi dovranno anche loro risalire la corrente nei ripescaggi, nel tentativo di qualificarsi ai quarti di finale della specialità.