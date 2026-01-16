Short track, ottimo avvio per l’Italia nella prima giornata degli Europei

Si è alzato il sipario sugli Europei di short track, che si disputano nei Paesi Bassi a Tilburg. Un ottimo avvio per la squadra azzurra in questa prima giornata con i nostri portacolori che si sono ben comportati sia nelle gare individuali sia in quelle di squadra. Da segnalare il percorso netto al femminile, ma anche il buonissimo inizio da parte della staffetta maschile e di quella mista.

Una giornata che è iniziata con i quarti di finale dei 1500 metri. In campo femminile Elisa Confortola ha chiuso con il miglior tempo assoluto, qualificandosi per la semifinale insieme ad Arianna Fontana ed Arianna Sighel. In campo maschile, invece, hanno staccato il biglietto per le semifinali Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali.

Successivamente è toccato alla distanza più breve, quella dei 500 metri. Tris di azzurre nei quarti di finale, con il passaggio del turno da parte di Arianna Fontana, Chiara Betti e Martina Valcepina. Tra gli uomini molto bene sia Thomas Nadalini sia Lorenzo Previtali, mentre Luca Spechenhauser dovrà passare dai ripescaggi.

Cammino perfetto per l’Italia nei 1000 metri. Questa è l’unica distanza individuale che correrà Pietro Sighel ed il trentino si è qualificato epr i quarti insieme a Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini; mentre tra le donne hanno centrato i quarti di finale Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti.

La staffetta femminile partirà già domani dalle semifinali, mentre quella maschile (Sighel-Nadalini-Previtali-Cassinelli) si è qualificata con il primo posto in classifica davanti a Gran Bretagna, Germania e Ucraina. Buon esordio anche per la staffetta mista (Betti-Confortola-Sighel-Spechenhauser) che ha vinto il proprio quarto davanti ad Ungheria e Germania.