Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali junior di Salt Lake City

I Mondiali junior 2026 di short track si terranno presso l’Olympic Oval di Salt Lake City (Utah, Stati Uniti) da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio: saranno protagonisti gli atleti nati a partire dal 1° gennaio 2007 in poi, e tra questi ci saranno anche otto azzurrini.

Sono equamente divisi tra uomini e donne i convocati dell’Italia: Filippo Pezzoni (C.S. Esercito), Massimiliano Picchiarelli (C.S. Carabinieri), Aaron Van Quang Pietrobono (C.S. Carabinieri), Daniele Zampedri (Fiamme Gialle), Sara Martinelli (C.S. Carabinieri), Sara Merazzi (Bormio Ghiaccio), Beatrice Paglia (C.S. Esercito) e Nina Trabucchi (C.S. Carabinieri).

Gli azzurrini saranno guidati dagli allenatori nazionali Davide Viscardi ed Elena Viviani: il programma prevede giovedì 29 e venerdì 30 gennaio le qualificazioni, e sabato 31 e domenica 1° febbraio le finali. Saranno 9 i titoli in palio, dei quali sei individuali (500, 1000 e 1500, sia maschili che femminili) e tre staffette (due di genere ed una mista).