Short track, altro bronzo per l’Italia agli Europei. Elisa Confortola terza nei 1000 metri

Seconda medaglia per l’Italia e secondo bronzo di giornata agli Europei di short track 2026 che si stanno disputando nei Paesi Bassi, a Tilburg. Dopo quello di Thomas Nadalini, arriva anche quello di Elisa Confortola nei 1000 metri. Si tratta dell’ottava medaglia della carriera per la valtellinese in una rassegna continentale.

Doppietta olandese in finale con le sorelle Valzeboer grandissime protagoniste. A trionfare è stata Xandra, che ha preceduto Michelle in una gara gestita benissimo dalle due padrone di casa. Sul podio come detto ci è salita anche Elisa Confortola, brava ad inserirsi nelle posizioni di vertice.

Una finale che ha visto sul ghiaccio anche Chiara Betti, che ha concluso al quarto posto. Un risultato importante anche in vista dei 500 metri, che sono sicuramente la distanza preferita da parte dell’azzurra. Eliminazione, invece in semifinale per Arianna Fontana, che ha poi vinto la finale B.

Non mancano le occasioni per l’Italia per aumentare il numero di medaglie di giornata. Infatti dopo si terranno anche i 500 metri e soprattutto ci sarà la finale della staffetta femminile con il quartetto azzurro che punta anche alla vittoria.