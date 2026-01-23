Serbia troppo forte per il Settebello: Italia in finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto

Era uno scoglio insuperabile. A Belgrado, contro i padroni di casa, in semifinale agli Europei, sfidando i campioni olimpici in carica. La partita era una mission impossibile, nonostante ciò il Settebello ha fatto il meglio possibile, nonostante qualche piccolo errore, per onorarla. L’ultimo atto lo conquista la Serbia: i campioni di Parigi 2024 battono per 17-13 la Nazionale italiana di pallanuoto che andrà a giocarsi con la Grecia la medaglia di bronzo continentale.

Da sottolineare la performance della compagine guidata da Sandro Campagna, ricca di giovani esordienti. Partita giocata faccia a faccia contro un avversario clamoroso, senza subire il confronto e rimanendo per lunghi tratti nella contesa. Diciamo che è mancato quel fuoriclasse (Francesco Di Fulvio?) che la Serbia ha avuto in acqua, un giocatore del calibro di Dusan Mandic, devastante questa sera. Il cammino però è eccellente e Campagna non può che essere soddisfatto delle sue scelte e della sua rosa.

Gli azzurri partono bene e reggono il passo dei serbi nel primo quarto, fino al break firmato sul finale da Dedovic, che porta sul 5-3 i padroni di casa. Girandola di reti nel secondo periodo: rispondono colpo su colpo gli italiani, anche se la superiorità numerica serba è difficile da gestire. Il terzo tempo serve a capitolare per i serbi: break iniziale di 3-0 e, nonostante un Condemi che prova a tenere il risultato vicino, la partita è sfuggita di mano. Il quarto conclusivo è di gestione per i serbi, l’Italia prova a riavvicinarsi ma c’è poco da fare.

Serbia-Italia 17-13

Serbia: R. Filipovic , D. Mandic 4, S. Rasovic 4, S. Randjelovic , M. Cuk 1, D. Lazic 2, N. Jaksic 1, N. Vico 2, N. Dedovic 1, P. Jaksic , V. Rasovic 1, M. Glusac , V. Martinovic 1, N. Lukic . All. Stevanovic

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia , J. Alesiani , M. Del Basso , F. Ferrero 3, E. Di Somma 1, V. Dolce , T. Gianazza 1, M. Iocchi Gratta 3, L. Bruni 1, F. Condemi 3, F. De Michelis , A. Balzarini 1, M. Antonucci . All. Campagna

Arbitri: MARGETA (SLO), GOMEZ PORDOMINGO (ESP)

Note

Parziali: 5-3 4-4 6-3 2-3 Uscito per limiti di falli Di Somma (I) nel terzo tempo. Superiorità numeriche dopo il terzo tempo: Serbia 8/13 e Italia 5/15 + un rigore. Espulso per gioco aggressivo N. Jaksic (S) a 7’00” del secondo tempo sul risultato di 8-6 per la Serbia. De Michelis (I) subentra a Del Lungo a metà del secondo tempo. Del Lungo (I) subentra a De Michelis a 6’45” del terzo tempo.