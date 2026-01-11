Sci freestyle: Viel e Kauf si impongono nelle dual moguls a Val St. Come

Si conclude con la vittoria di Julien Viel la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità dual moguls, andata in scena nelle scorse ore sulla neve di Val St. Come, in Canada. Il padrone di casa nell’atto finale si è concesso il lusso di battere il quotato Ikuma Horishima, costretto ad accontentarsi del posto d’onore.

Nello specifico il nordamericano ha ottenuto nel vìs-a-vìs finale il punteggio di 20 contro i 15 del nipponico , cominciando così nel migliore dei modi la rassegna itinerante di specialità. Il podio è stato completato dallo svedese Filip Gravenfors che, in small final, ha regolato con il punteggio di 35 il finlandese Oill Penttala, il quale non ha terminato la sua prova. Da segnalare poi la quinta piazza dell’australiano Matt Graham, fermatosi ai quarti, e l’undicesima dell’americano Nick Page, out agli ottavi. Cinquantaquattresimo inoltre Massimo Bellucci.

In campo femminile successo tutto a stelle strisce, complice la vittoria di Jaelin Kauf, brava a battere per 23 a 12 la connazionale Elizabeth Lemly. Sul podio anche l’altra statunitense Tess Johnson, uscita con u sorriso dallo scontro diretto con Olivia Giaccio, superata con lo score di 35. Solo quinta invece la grande dominatrice della specialità individuale Anthony Jakara, sesta. Posizione numero trentadue per Sofia Carla Timpone.

Il prossimo appuntamento si svolgerà il 16 gennaio al Waterville Valley Resort.