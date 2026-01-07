Sci freestyle, Sun Jiaxu trionfa nell’aerials a Lac-Beauport. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo

La Cina sale in cattedra in quel di Lac-Beauport, località sciistica canadese teatro in questi giorni della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità aerials. La compagine asiatica ha infatti conquistato rispettivamente tre piazzamenti sul podio nelle due categorie, registrando nello specifico una doppietta.

Nella prova maschile a trionfare senza patema alcuno è stato Jiaxu Sun. L’atleta ha avuto il merito di premere l’acceleratore al momento giusto: dopo la terza moneta trovata nel primo segmento il vincitore ha infatti alzato l’asticella, proponendo un Back Full-double Full-Double Full con cui ha sfondato la soglia dei 130 punti, segnando precisamente 131.58, sette sigilli in più del connazionale Tianma Li, secondo con 124.95 davanti allo svizzero Noe Roth, terzo ricevendo la valutazione di 122.91.

Laura Peel ha avuto invece la meglio nella competizione femminile; l’oceanica nello specifico ha staccato un Back Full-Full-Full, salto proposto anche dalle altre colleghe finite sul podio. L’oceanica è risultata la più brillante nella fase di form e in quella di arrivo, segnando 113.76, score con cui ha tenuto a debita distanza la statunitense Winter Vinecki, seconda con 109.90, e la cinese Mengtao Xu, terza con 97.02.

Nella classifica generale Tianma Li guida le operazioni con 241 piunti, tallonato da Sun, adesso secondo con 235. Terzo invece l’ucraino Dmytro Kotovskyi (oggi ottavo) con 218. Mengatao Xu è invece la leader tra le donne con 260. Non lontana Vinecki, al posto d’onore virtuale con 80, e Marlon Thenault (oggi quarta), terza con 50. Il prossimo appuntamento si disputerà domenica 11 gennaio in quel di Lake Placid.