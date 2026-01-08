Sci freestyle, qualificazioni combattute nell’halfpipe di Buttermilk: delineati i finalisti in Coppa del Mondo

A Buttermilk (USA) sono andate in scena le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio. Nella località statunitense, che ha preso il posto di Aspen per il penultimo atto del massimo circuito internazionale itinerante, si è delineato il quadro degli atleti ammessi alle finali in programma sabato 10 gennaio.

Nella prima heat maschile ha prevalso il neozelandese Finley Melville Ives (92.00), che si è lasciato alle spalle gli americani Hunter Hess (85.00), Birk Irving (83.25), Tristan Feinberg (81.75), Matthew Labaugh (78.75) e Aaron Blunck (75.25) e il britannico Gus Kenworthy (76.25). Gli altri sette qualificati alla finale provengono dalla seconda heat: gli statunitensi Alex Ferreira (90.50), Nick Goepper (88.75), Nick Geiser (86.00), David Wise (83.00), l’estone Henry Sildaru (84.50) e il neozelandese Gustav Legnavsky

Tra le donne si è distinta la britannica Zoe Atkin, che ha primeggiato con un perentorio 94.00 davanti alle cinesi Fanghui Li (90.50) e Kexin Zhang (89.25). Hanno staccato il pass per l’atto conclusivo anche la statunitense Hanna Faulhaber (88.00), le australiane Indra Brown (86.75), la neozelandese Mischa Thomas (85.50), le padrone di casa Riley Jacobs (84.00), Abby Winterberger (82.25), Keva Kelly (80.75) e l’estone Kelly Sildaru (79.00).