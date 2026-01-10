Sci freestyle, primo squillo stagionale di Kingsbury nelle moguls. Il canadese vince a Val St.Come

Il primo squillo di Mikael Kingsbury. Il canadese nella notte italiana ha conquistato la prima vittoria stagionale alla Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls, imponendosi sulle nevi di Val St.Come, facendo un balzo vistoso nella classifica generale dopo un inizio non entusiasmante.

Nello specifico l’atleta ha avuto la meglio grazie alla fase di air e ai turns, dove ha ricevuto una valutazione superiore rispetto ai diretti avversari, fermandosi a 85.83 beffando così l’australiano Matt Graham, piazzatosi al secondo posto con 83.50 davanti allo statunitense Nick Page, terzo con 80.96. Giornata storta invece per il giapponese Ikuma Horishima, soltanto quindicesimo con un riscontro di 61.63. Da segnalare inoltre quanto fatto dall’azzurro Massimo Bellucci, che non ha terminato la sua prova.

Diverso il discorso in campo femminile, la cui classifica è stata determinata dalle qualificazioni a causa delle condizioni avverse. A vincere è stata quindi l’australiana Jakara Anthony con 79.83, seguita dalle americane Tess Johnson (75.85) e Olivia Giaccio (75.78). Quarantasettesima Sofia Carla Timpone con 27.95.

Nella classifica generale Graham comanda le operazioni con 230 punti e con uno scarto di 34 lunghezze su Horishima, secondo con 196. Vicino Nick Page con 170, quarto Kingsbury con 170. Tra le donne prosegue il testa a testa tra Anthony (240) e Johnson (230), con Giaccio a quota 200. Il prossimo appuntamento si svolgerà a 6 Waterville Valley Resort (USA) il 15 gennaio.