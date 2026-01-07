Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass, in attesa di Flora

A un mese di distanza dall’ultima gara di Coppa del Mondo, chiusa al sesto posto in quel di Steamboat (USA), Miro Tabanelli si è riaffacciato nel massimo circuito internazionale itinerante di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 21enne emiliano si è cimentato nelle qualificazioni sulle nevi di Snowmass (USA), riuscendo a superare brillantemente il turno grazie al terzo posto conseguito nella proprio heat con il punteggio di 82.00 (ottenuti nella prima run), alle spalle dello svizzero Andri Ragettli (93.00) e del neozelandese Ben Barclay (91.25).

L’azzurro si è così qualificato alla finale che andrà in scena venerdì 9 gennaio, lasciandosi alle spalle (tra gli ammessi all’atto conclusivo) eccellenti atleti come l’estone Henry Sildaru (79.25), lo statunitense Hunter Henderson (73.75), il canadese Evan Mceachran (71.25), gli americani Henry Townshend (67.50) e Colby Stevenson (64.25). Leonardo Donaggio ha chiuso al 26mo posto (20.00). Miro Tabanelli andrà dunque a caccia di quello che sarebbe il primo podio in carriera nello slopestyle dopo i tre conseguiti nel Big Air (tra cui la vittoria dello scorso 13 marzo a Tignes).

Dall’altra heat sono stati promossi il neozelandese Luca Harrington (92.25), gli statunitensi Mac Forehand (90.50), Alex Hall (89.00) e Konnor Ralph (87.50), lo svizzero Fabian Boesch (86.25), il norvegese Sebastian Schjerve (85.25), il canadese Max Moffatt (82.50), il norvegese Ulrik Samnoey (78.75).

Bella notizia sul fronte femminile, in attesa di rivedere all’opera Flora Tabanelli, detentrice della Sfera di Cristallo di park&pipe e Campionessa del Mondo di specialità, ormai prossima a rientrare in gara in vista dei Giochi. Maria Gasslitter si è infatti qualificata alla finale per la prima volta in carriera: la 19enne altoatesina ha chiuso il turno preliminare al sesto posto con il punteggio di 67.64 e tornerà così in gara venerdì 9 gennaio. Hanno superato il turno anche la britannica Kirsty Muir (80.36), la canadese Olivia Asselin (79.24), la finlandese Anni Karava (71.95), la statunitense Avery Krumme (71.48), la canadese Megan Oldham (69.32), la canadese Elena Gaskell (60.98) e la svizzera Giulia Tanno (60.92).