Sci freestyle, Horishima ed Anthony sorridono nelle moguls. Vittorie di peso a Waterville

Termina con il trionfo di Ikuma Horishima la quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls. Il nipponico si è imposto tra le nevi del Waterville Valley Resort (Stati Uniti) in una gara recuperata quest’oggi dopo le condizioni avverse verificatesi ieri.

Nello specifico l’asiatico ha conquistato un punteggio totale di 85.56, ben figurando nella fase di air e in quella dei turns. A cinque punti di distanza si è invece accomodato lo svedese Filip Gravenfors con 80.54, un punto in più dell’altro nipponico Shota Hirayama, terzo con 79.47. Solo quinto invece l’americano Nick Page con 78.82.

Tra le donne si è registrato il solito monologo dell’australiana Jakara Anthony, vincitrice con 81.17 tenendo a debita distanza le due statunitensi Elizabeth Lemley (78.12) e Olivia Giaccio (76.50). Posizione numero 43 invece per Sofia Cara Timpone.

Nella classifica generale Horishima comanda le operazioni con 296 punti. Non lontano Graham secondo con 245 ed oggi incappato in una giornata negativa conclusa al sedicesimo posto. Più lontano invece Nick Page con 215. Percorso netto invece per Anthony, leader con 340 precedendo Tess Johnson (262, oggi ottava) e Olivia Giaccio (260). La quinta tappa della competizione itinerante si svolgerà il 28 febbraio a Nanto-Toyama.