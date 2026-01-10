Sci freestyle, Finley Melville Ives e Li Fanghui fanno la voce grossa nell’halfpipe di Buttermilk

A Buttermilk (USA) si sono svolte le finali della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 6 febbraio. Nella località statunitense, che ha sostituito Aspen per il penultimo atto del massimo circuito internazionale itinerante, si sono confermati i valori emersi durante le qualificazioni per quanto concerne la competizione maschile.

Nelle qualificazioni, il neozelandese Finley Melville Ives aveva dimostrato una prestazione di rilievo, precedendo gli americani Hunter Hess, Birk Irving, Tristan Feinberg, Matthew Labaugh e Aaron Blunck (75.25). Nella prova che ha determinato il vincitore di questo appuntamento, Melville Ives ha replicato la sua eccellente performance, ottenendo un punteggio di 95.00, davanti a Hess (90.75) e all’altro statunitense Nick Goepper (90.25). Si tratta della seconda vittoria stagionale per il giovane neozelandese del 2006, che attualmente guida la classifica di specialità con 280 punti, mettendosi alle spalle la squadra statunitense, capeggiata da Hess (265).

Nella competizione femminile, la cinese Li Fanghui ha messo in evidenza le sue notevoli abilità acrobatiche, imponendosi con un punteggio di 93.00, davanti alla britannica Zoe Atkin (92.75), seconda a un’incollatura dall’asiatica, e alla connazionale Zhang Kexin (88.75). Per la cinese, si tratta del primo successo stagionale, un segnale significativo in vista di Milano Cortina, considerando la forma dimostrata.