Sci freestyle, Australia e Cina dettano legge in gara-1 negli aerials a Lake Placid

Si è appena conclusa la giornata inaugurale della quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di aerials, specialità olimpica dello sci freestyle. Sulle nevi americane di Lake Placid è andato in scena oggi il primo dei due eventi individuali previsti, con il secondo che si svolgerà domani come recupero della competizione cancellata a Deer Valley.

La finale maschile ha visto il successo del cinese Xindi Wang, che ha totalizzato 103.50 punti nell’ultimo salto precedendo sul podio l’ucraino Yan Havriuk (94.12) ed il connazionale Qi Guangpu (94.12). Quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per il trentenne asiatico, che resta però aritmeticamente fuori dalla lotta per la Sfera di Cristallo. Ad una gara dalla fine, la classifica generale è guidata dal cinese Jiaxu Sun (oggi 5°).

In campo femminile è stata la veterana australiana Danielle Scott a conquistare l’intera posta in palio, ottenendo 95.88 nella manche finale e battendo per un’incollatura la cinese Xu Mengtao (94.01) e la padrona di casa statunitense Kaila Kuhn (92.29). Nona affermazione in Coppa del Mondo per la 35enne aussie, che vanta anche quattro medaglie iridate in bacheca ma nessun risultato di peso alle Olimpiadi. In classifica generale Xu Mengtao consolida la sua leadership ed è ormai molto vicina al trionfo.