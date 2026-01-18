Sci di fondo
Sci di fondo, Moa Ilar beffa Teresa Stadlober nella 10 km tc di Oberhof. Caterina Ganz in top 15
Si risolve con un finale al cardiopalma la 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica classica di Oberhof, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la svedese Moa Ilar beffa l’austriaca Teresa Stadlober, mentre è terza l’altra svedese Jonna Sundling. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 15ma, mentre Iris De Martin Pinter è 19ma. Vanno a punti anche Federica Cassol, 40ma, e Nicole Monsorno, 44ma.
La vittoria si decide sul filo dei decimi: a spuntarla, nel duello a distanza, è la svedese Moa Ilar, che si impone con il tempo di 24’37″0 e brucia l’austriaca Teresa Stadlober per appena 0″7. Sale sul gradino più basso del podio l’altra svedese Jonna Sundling, terza a 20″8, mentre è quarta la statunitense Jessine Diggins, staccata di 30″1.
Tra le quattro azzurre impegnate nella gara odierna la miglior prestazione è quella fatta registrare da Caterina Ganz, la quale completa le proprie fatiche in 15ma posizione, a 55″0, mentre è 19ma Iris De Martin Pinter, che accusa 1’00″7 di ritardo. Più staccate, invece, Federica Cassol, 40ma con un gap di 1’50″6, e Nicole Monsorno, 44ma a 2’05″8.