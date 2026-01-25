Sci di fondo, Matintalo beffa Diggins e Slind nella 20 km tc mass start di Goms. Di Centa e Ganz tra le 30

La 20 km tc mass start femminile di Goms, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la finlandese Johanna Matintalo, che brucia all’arrivo la statunitense Jessie Diggins, seconda, e la norvegese Astrid Oeyre Slind, terza. In casa Italia la migliore è Martina Di Centa, 29ma, davanti a Caterina Ganz, 30ma, mentre è 37ma Anna Comarella, infine Nadine Laurent non completa la gara.

La statunitense Jessie Diggins fa gara di testa, anche per raccogliere i punti bonus ai traguardi intermedi posti dopo 9.2 e 14.2 km, passando davanti a tutte in entrambi i casi e collezionandone 30 totali. Alle sue spalle, in entrambi i casi, le norvegesi Astrid Oeyre Slind (24 punti complessivi) e Karoline Simpson-Larsen (20), con la tedesca Katharina Hennig Dotzler (16), poi punita con un cartellino giallo per ostruzione, quarta.

Al traguardo, però, a spuntarla, mostrando una maggior freschezza, è la finlandese Johanna Matintalo, che si impone con il crono di 55’53″9, battendo sul traguardo la statunitense Jessie Diggins, seconda a 0″9, e la norvegese Astrid Oeyre Slind, terza a 1″7. Più staccate l’altra finlandese Kerttu Niskanen, quarta a 7″4, la tedesca Katharina Hennig Dotzler, quinta a 9″5, e la norvegese Karoline Simpson-Larsen, sesta a 14″2.

In casa Italia la migliore risulta essere Martina Di Centa, 29ma con un distacco di 2’46″8, la quale chiude proprio davanti a Caterina Ganz, 30ma a 3’05″8. Più indietro Anna Comarella, 37ma a 4’15″2, infine non completa la gara Nadine Laurent.