Sci di fondo, la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski. Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis?

Il Tour de Ski trasloca da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove andranno in scena le due tappe conclusive dell’appuntamento. Il comprensorio sciistico situato in Trentino sarà, come d’abitudine, il palcoscenico dell’epilogo della manifestazione. Seppur controversa e discussa, la Scalata del Cermis resiste a qualsiasi critica e farà calare il sipario per la ventesima volta su altrettante edizioni!

Sono due le tappe previste sulle piste del Trentino, peraltro deputate a ospitare anche i Giochi olimpici fra poche settimane. La già citata Final Climb, che si terrà domenica 4 gennaio, sarà preceduta da una Sprint in alternato nella giornata di sabato 3 gennaio. Chiaramente, l’erta salita potrà essere affrontata a skating.

Nel settore femminile, l’Italia non ha mai vinto in Val di Fiemme, neppure ai suoi tempi d’oro. Il miglior risultato è rappresentato dalla piazza d’onore firmato da Sabina Valbusa nella 15 km a skating del dicembre 1997. La veronese si classificò appena davanti a Stefania Belmondo, terza. I podi azzurri sono parecchi, dunque è doveroso riassumerli in una tabella.

VAL DI FIEMME – TUTTI I PODI ITALIANI FEMMINILI

2^ – VALBUSA Sabina (15 km TL, 1997)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (5 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (30 km TL, Mondiali 1991)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TL, 1997)

3^ – VALBUSA Sabina (Sprint TL, 2002)

3^ – PARUZZI Gabriella (Skiathlon, 2004)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2010)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2011)

VAL DI FIEMME FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025-26

Sprint TC

1) Fähndrich – 2) Svahn – 3) Weng H.

Skiathlon

1) Johaug – 2) Stadlober – 3) Slind

Final Climb

1) Johaug – 2) Slind – 3) Weng H.

VAL DI FIEMME FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC {Tutti i precedenti}

2003 : 1) Bjørgen – 2) Dahlberg – 3) Henkel

2013 {MONDIALI} : 1) Bjørgen – 2) Ingemarsdotter – 3) Falla

2020 : 1) Lampic – 2) Jacobsen – 3) Diggins

2021 : 1) Svahn – 2) Dahlqvist – 3) Ribom

2023 : 1) Weng L.U. – 2) Weng T.U. – 3) Myhrvold

2025 : 1) Fähndrich – 2) Svahn – 3) Weng H.

Cermis {Tutti i precedenti}

2007 : 1) Neumannova – 2) Steira – 3) Shevchenko

2008 : 1) Shevchenko – 2) Steira – 3) Nystad

2009 : 1) Johaug – 2) Steira – 3) Shevchenko

2010 : 1) Steira – 2) Roponen – 3) Medvedeva

2011 : 1) Johaug – 2) Elden – 3) Kristoffersen

2012 : 1) Johaug – 2) Kowalczyk – 3) Bjørgen

2013 : 1) Johaug – 2) Stephen – 3) Weng H.

2014 : 1) Johaug – 2) Jacobsen – 3) Stephen

2015 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Bjørgen

2016 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Stephen

2017 : 1) Weng H. – 2) Stephen – 3) Niskanen

2018 : 1) Weng H. – 2) Stadlober – 3) Diggins

2019 : 1) Østberg – 2) Pärmäkoski – 3) Sedova

2020 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Østberg

2021 : 1) Andersson – 2) Diggins – 3) Claudel

2022 : 1) Weng H. – 2) Andersson – 3) Claudel

2023 : 1) Claudel – 2) Weng H. – 3) Laukli

2024 : 1) Laukli – 2) Weng H. – 3) Claudel

2025 : 1) Johaug – 2) Slind – 3) Weng H.