Sci di fondo
Sci di fondo, la Val di Fiemme accoglie il Tour de Ski. Al femminile chi succederà a Johaug sul Cermis?
Il Tour de Ski trasloca da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove andranno in scena le due tappe conclusive dell’appuntamento. Il comprensorio sciistico situato in Trentino sarà, come d’abitudine, il palcoscenico dell’epilogo della manifestazione. Seppur controversa e discussa, la Scalata del Cermis resiste a qualsiasi critica e farà calare il sipario per la ventesima volta su altrettante edizioni!
Sono due le tappe previste sulle piste del Trentino, peraltro deputate a ospitare anche i Giochi olimpici fra poche settimane. La già citata Final Climb, che si terrà domenica 4 gennaio, sarà preceduta da una Sprint in alternato nella giornata di sabato 3 gennaio. Chiaramente, l’erta salita potrà essere affrontata a skating.
Nel settore femminile, l’Italia non ha mai vinto in Val di Fiemme, neppure ai suoi tempi d’oro. Il miglior risultato è rappresentato dalla piazza d’onore firmato da Sabina Valbusa nella 15 km a skating del dicembre 1997. La veronese si classificò appena davanti a Stefania Belmondo, terza. I podi azzurri sono parecchi, dunque è doveroso riassumerli in una tabella.
VAL DI FIEMME – TUTTI I PODI ITALIANI FEMMINILI
2^ – VALBUSA Sabina (15 km TL, 1997)
3^ – BELMONDO Stefania (15 km TC, Mondiali 1991)
3^ – DI CENTA Manuela (5 km TC, Mondiali 1991)
3^ – DI CENTA Manuela (30 km TL, Mondiali 1991)
3^ – BELMONDO Stefania (15 km TL, 1997)
3^ – VALBUSA Sabina (Sprint TL, 2002)
3^ – PARUZZI Gabriella (Skiathlon, 2004)
3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2010)
3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2011)
VAL DI FIEMME FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025-26
Sprint TC
1) Fähndrich – 2) Svahn – 3) Weng H.
Skiathlon
1) Johaug – 2) Stadlober – 3) Slind
Final Climb
1) Johaug – 2) Slind – 3) Weng H.
VAL DI FIEMME FEMMINILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TC {Tutti i precedenti}
2003 : 1) Bjørgen – 2) Dahlberg – 3) Henkel
2013 {MONDIALI} : 1) Bjørgen – 2) Ingemarsdotter – 3) Falla
2020 : 1) Lampic – 2) Jacobsen – 3) Diggins
2021 : 1) Svahn – 2) Dahlqvist – 3) Ribom
2023 : 1) Weng L.U. – 2) Weng T.U. – 3) Myhrvold
2025 : 1) Fähndrich – 2) Svahn – 3) Weng H.
Cermis {Tutti i precedenti}
2007 : 1) Neumannova – 2) Steira – 3) Shevchenko
2008 : 1) Shevchenko – 2) Steira – 3) Nystad
2009 : 1) Johaug – 2) Steira – 3) Shevchenko
2010 : 1) Steira – 2) Roponen – 3) Medvedeva
2011 : 1) Johaug – 2) Elden – 3) Kristoffersen
2012 : 1) Johaug – 2) Kowalczyk – 3) Bjørgen
2013 : 1) Johaug – 2) Stephen – 3) Weng H.
2014 : 1) Johaug – 2) Jacobsen – 3) Stephen
2015 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Bjørgen
2016 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Stephen
2017 : 1) Weng H. – 2) Stephen – 3) Niskanen
2018 : 1) Weng H. – 2) Stadlober – 3) Diggins
2019 : 1) Østberg – 2) Pärmäkoski – 3) Sedova
2020 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Østberg
2021 : 1) Andersson – 2) Diggins – 3) Claudel
2022 : 1) Weng H. – 2) Andersson – 3) Claudel
2023 : 1) Claudel – 2) Weng H. – 3) Laukli
2024 : 1) Laukli – 2) Weng H. – 3) Claudel
2025 : 1) Johaug – 2) Slind – 3) Weng H.