Sci di fondo
Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista
La parte conclusiva del Tour de Ski 2025-26 si svolgerà in Val di Fiemme, che come d’abitudine sarà anche il palcoscenico dell’atto finale dell’evento. Passano i decenni, cambiano i connotati dell’appuntamento multi-stage per antonomasia e si succedono i protagonisti sui campi di gara. Solo una situazione rimane immutabile. L’epilogo resta l’iconografica scalata del Cermis.
Sono due le tappe programmate nel comprensorio trentino in questo 2026. Prima della Final Climb, che si disputerà domenica 4 gennaio, si terrà una Sprint a tecnica classica nella giornata di sabato 3 gennaio. Ovviamente, la ripida salita potrà essere affrontata a tecnica libera.
Sono due le vittorie italiane sulle nevi della Val di Fiemme. La prima porta la firma di Fulvio Valbusa, che il 16 dicembre 1997 si impose in una 15 km a skating (ovviamente, all’epoca, il Tour de Ski ancora non esisteva). Dopodiché, ha saputo affermarsi anche Roland Clara, autore del miglior tempo nella scalata del Cermis 2015. I podi azzurri sono parecchi, è dunque doveroso riassumerli in una tabella, anziché in un paragrafo discorsivo.
VAL DI FIEMME – TUTTI I PODI ITALIANI MASCHILI
1° – VALBUSA Fulvio (15 km TL, 1997)
1° – CLARA Roland (Cermis, 2015)
2° – CLARA Roland (Cermis, 2011)
2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2019)
2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2021)
2° – PELLEGRINO Federico (Skiathlon, 2015)
3° – DE ZOLT Maurilio (50 km TL, Mondiali 1991)
3° – PILLER COTTRER Pietro (30 km ms TL, 2006)
3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2007)
3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2009)
3° – CLARA Roland (Cermis, 2013)
3° – MOCELLINI Simone (Sprint TC, 2023)
3° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2023)
VAL DI FIEMME MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025-26
Sprint TC
1) Klæbo – 2) Northug E. – 3) Grate
Skiathlon
1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Jenssen
Final Climb
1) Krüger – 2) Vermeulen – 3) Moch
VAL DI FIEMME MASCHILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TC {Tutti i precedenti}
2003 : 1) Svartedal – 2) Dahl – 3) Veerpalu
2013 {MONDIALI} : 1) Kriukov – 2) P.Northug – 3) Harvey
2020 : 1) Klæbo – 2) Ustiugov – 3) Bolshunov
2021 : 1) Svensson – 2) Retivykh – 3) Bolshunov
2023 : 1) Klæbo – 2) Halfvarsson – 3) Mocellini
2025 : 1) Klæbo – 2) Northug E. – 3) Grate
Cermis {Tutti i precedenti}
2007 : 1) Shiriaev – 2) Legkov – 3) Di Centa
2008 : 1) Sommerfeldt – 2) Hoffmann – 3) Bajcicak
2009 : 1) Babikov – 2) Reichelt – 3) Di Centa
2010 : 1) Bauer – 2) Hellner – 3) Gaillard
2011 : 1) Bauer – 2) Clara – 3) Perl
2012 : 1) Legkov – 2) Manificat – 3) Hellner
2013 : 1) Hellner – 2) Babikov – 3) Clara
2014 : 1) Jespersen – 2) Røthe – 3) Babikov
2015 : 1) Clara – 2) Manificat – 3) Livers
2016 : 1) Sundby – 2) Duvillard – 3) Heikkinen
2017 : 1) Manificat – 2) Heikkinen – 3) Holund
2018 : 1) Sundby – 2) Manificat – 3) Spitsov
2019 : 1) Røthe – 2) Krüger – 3) Melnichenko
2020 : 1) Krüger – 2) Røthe – 3) Bolshunov
2021 : 1) Spitsov – 2) Bolshunov – 3) Manificat
2022 : 1) Røthe – 2) Spitsov – 3) Moch
2023 : 1) Krüger – 2) Holund – 3) Lapierre
2024 : 1) Lapierre – 2) Moch – 3) Lapalus
2025 : 1) Krüger – 2) Vermeulen – 3) Moch