Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Oberhof. Pellegrino faro del gruppo azzurro

Quasi due settimane dopo la conclusione del Tour de Ski, la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo fa tappa a Oberhof da sabato 17 a domenica 18 gennaio per la sesta tappa della stagione. La località tedesca ospiterà il penultimo appuntamento del circuito maggiore prima delle gare olimpiche in programma dal 7 al 22 febbraio in Val di Fiemme.

La Nazionale italiana si presenterà a Oberhof con una rappresentativa di 13 atleti per disputare le due competizioni individuali previste sulle nevi della Turingia: una sprint in tecnica libera sabato 17 ed una 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli domenica 18 febbraio. Ricordiamo che, prima delle Olimpiadi, ci sarà spazio per un’altra tappa del circuito maggiore che si terrà a Goms (in Svizzera) dal 23 al 25 gennaio.

Il responsabile tecnico della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato i seguenti atleti per la trasferta tedesca: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giandomenico Salvadori in campo maschile; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter tra le donne.