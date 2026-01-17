Sci di fondo, Federico Pellegrino centra la piazza d’onore nella sprint tl di Oberhof!

Federico Pellegrino approfitta soltanto parzialmente dell’assenza del dominatore Johannes Hoesflot Klaebo, conquistando la piazza d’onore nella sprint in tecnica libera di Oberhof, in Germania, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Ad imporsi è l’altro norvegese Lars Heggen, mentre l’ottima prova corale degli azzurri è certificata dal nono posto di Martino Carollo e dal decimo di Simone Mocellini.

In finale l’unico in grado di battere Federico Pellegrino è il norvegese Lars Heggen, che vince con il tempo di 2’25″83, bruciando l’azzurro per soli 0″32. Gradino più basso del podio per l’altro norvegese Even Northug, terzo a 1″56, davanti a due finlandesi, con Lauri Vuorinen quarto, staccato di 3″22, ed Emil Liekari quinto, attardato di 5″76. Chiude in sesta posizione, infine, l’elvetico Valerio Grond, giunto all’ultimo atto col 30, che paga 13″38.

In semifinale un fotofinish a tre premia col successo nella prima serie Federico Pellegrino, che avanza all’ultimo atto, mentre si fermano Martino Carollo, quinto nell’altra batteria e nono assoluto, e Simone Mocellini, quinto nella stessa heat di Pellegrino e decimo complessivo.

Nei quarti di finale passano il turno Federico Pellegrino e Simone Mocellini, rispettivamente primo e secondo nella seconda batteria, oltre a Martino Carollo, ripescato col miglior crono come lucky loser dopo il terzo posto nella terza serie. Escono di scena, invece, Davide Graz, quinto nell’ultima serie e 25° assoluto, e Michael Hellweger, sesto nella quarta heat e 28° complessivo.