Sci di fondo, Coppa del Mondo Oberhof 2026. Al femminile, due anni fa fu dominio svedese

La Coppa del Mondo di sci di fondo ricomincia dopo un fine settimana di stop, posizionato strategicamente per consentire alle atlete di tirare il fiato al termine del massacrante Tour de Ski. Il palcoscenico da cui ripartirà il circuito maggiore è Oberhof, dove nel weekend del 17-18 gennaio si disputeranno due competizioni. Una sprint a tecnica libera e una 10 km contro il cronometro in alternato.

In campo femminile, il borgo tedesco non ha una storia particolarmente significativa. A una tappa estemporanea nel 2003 ha fatto seguito la presenza fissa dal 2008 al 2013, un periodo durante il quale era appuntamento consueto per il Tour de Ski. La scarsità di pubblico ha portato all’uscita dal calendario del massimo circuito, nel quale è rientrato solo nel 2024.

Curiosamente, le donne d’Italia hanno raccolto più della controparte maschile! Due i podi azzurri sulle nevi della Turingia. Arianna Follis fu seconda nel prologo disputato a skating nel dicembre 2008 (sostanzialmente una gara di meno di 3 km contro il cronometro), mentre Marianna Longa è stata terza nella 10 km handicap start tenutasi a Capodanno 2011.

OBERHOF FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2024

Sprint TC

1) Svahn – 2) Karlsson – 3) Sundling

20 km TC Mass Start

1) Karlsson – 2) Hennig – 3) Niskanen

OBERHOF FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Unico precedente)

2013 : 1) Brodin – 2) Herrmann – 3) Østberg

10 km TC Interval Start

Non ci sono precedenti di alcun tipo contro il cronometro a tecnica classica. Tutte le gare sulla distanza dei 10 km hanno avuto il format “handicap start”