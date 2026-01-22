Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2026. Fra le donne, nel 2024 furono Svahn e Diggins le prime attrici

La Coppa del Mondo di sci di fondo affronta l’ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Nell’imminente fine settimana, le atlete saranno impegnate a Goms (Svizzera). Le competizioni previste sono tre. La prima, una Team Sprint, in tecnica libera. A seguire una Sprint e una 20 km mass start in alternato.

Si competerà nel Canton Vallese, al confine con il Piemonte e il Canton Ticino. Il comprensorio sostanzialmente non ha una tradizione legata al massimo circuito, essendo stato inserito in calendario molto raramente. Difatti, quella corrente, sarà solo la quarta presenza della località in questione.

In tempi andati, le italiane sono state protagoniste. Stefania Belmondo fu terza nella 10 km a tecnica classica contro il cronometro disputata nel 1993, anno in cui la staffetta azzurra (formata da Belmondo stessa, Manuela Di Centa, Bice Vanzetta e Gabriella Paruzzi) si attestò alla piazza d’onore.

Doppio podio poi nel 2000, quando Belmondo e Sabina Valbusa conclusero rispettivamente seconda e terza la 5 km a skating. A seguire vengono infine riportati i podi delle due competizioni tenutesi nel gennaio 2024, dunque nell’epoca contemporanea.

SPRINT TL 27/01/2024

1. SVAHN Linn (SWE)

2. DAHLQVIST Maja (SWE)

3. SUNDLING Jonna (SWE)

20 KM MASS START 28/01/2024

1. DIGGINS Jessica (USA)

2. KARLSSON Frida (SWE)

3. FÄHNDRICH Nadine (SUI)