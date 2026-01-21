Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2026. Al maschile, due anni fa fu doppietta di Klæbo

L’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 andrà in scena a Goms, in Svizzera, dove sono programmate ben tre gare. Si comincia con una Team Sprint a skating, seguita da una Sprint e da una 20 km mass start, entrambe a tecnica classica.

Ci si trova nel Canton Vallese, sostanzialmente al confine con il Ticino e il Piemonte. La località non vanta grande tradizione legata al massimo circuito, avendone fatto parte raramente. Per intenderci, quella del 2026 rappresenta solamente la quarta presenza del comprensorio in questione.

Nel 1993 l’Italia fu grande protagonista, poiché Marco Albarello vinse la 15 km in alternato contro il cronometro, precedendo Vegard Ulvang e Bjørn Dæhli. Inoltre, la staffetta azzurra composta dallo stesso Albarello, da Fulvio Valbusa, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner si impose davanti a Norvegia e Svezia. Dopodiché, a un’occasionale 10 km a skating con partenza a intervalli nel 2000 (conquistata dal finlandese Jari Isometsä), si sono disputate due gare due inverni orsono.

SPRINT TL 27/01/2024

1. KLÆBO Johannes H. (NOR)

2. CHANAVAT Lucas (FRA)

3. TAUGBØL Håvard S. (NOR)

20 KM MASS START 28/01/2024

1. KLÆBO Johannes H. (NOR)

2. KRÜGER Simen H. (NOR)

3. LAPIERRE Jules (FRA)