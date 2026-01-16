Sci di fondo, a Oberhof Federico Pellegrino salì sul podio nel lontano 2013!

La Coppa del Mondo di sci di fondo riparte dopo un weekend di provvidenziale pausa per recuperare dalle fatiche del Tour de Ski. Il teatro nel quale ricominceranno le recite del massimo circuito è Oberhof, dove nel fine settimana del 17-18 gennaio si terranno due gare. Una sprint a skating e una 10 km contro il cronometro a tecnica classica.

La località tedesca vanta una lunga storia, seppur non particolarmente ricca. Organizzò i Mondiali nel lontanissimo 1931, ma entrò nel calendario di Coppa del Mondo solo nel 2003. Fu una presenza estemporanea. Dopodiché ha legato il suo nome soprattutto al Tour de Ski, di cui è stata parte integrante dal 2008 al 2013. Uscita dal giro, vi è rientrata nel 2024.

Scarni i risultati conseguiti dall’Italia. In diciotto gare di primo livello si conta un solo podio, centrato da Federico Pellegrino nella sprint a skating del 29 dicembre 2013. Il valdostano, all’epoca ventitreenne, si attestò alla piazza d’onore, battuto a sorpresa dallo svedese Calle Halfvarsson.

OBERHOF MASCHILE – I RISULTATI DEL 2024

Sprint TC

1) Valnes – 2) Evensen – 3) Northug E.

20 km TC Mass Start

1) Valnes – 2) Nyenget – 3) Golberg

OBERHOF MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Unico precedente)

2013 : 1) Halfvarsson – 2) Pellegrino – 3) Sundby

10 km TC Interval Start

Non ci sono precedenti di alcun tipo sui 10 km. Anzi, nella storia della località, non si sono mai disputate gare in alternato contro il cronometro!