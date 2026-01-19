Milano Cortina 2026
Sci alpino, ufficiali le quote dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La parola passa ai tecnici
All’indomani della chiusura del periodo di qualificazione, la FIS ha ufficializzato le quote a disposizione Paese per Paese nelle varie discipline in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nessuna sorpresa nello sci alpino in casa Italia, che potrà convocare undici donne (il contingente massimo) e dieci uomini per l’imminente rassegna a cinque cerchi.
Per ottenere l’undicesimo pass maschile, completando così l’en plein in entrambi i settori, l’Italia dovrebbe sperare nella riallocazione di sette quote. Uno scenario oggettivamente quasi impossibile (qualche rinuncia arriverà, ma sette sono tante), che rende sostanzialmente definitiva la situazione attuale in attesa di capire quali saranno le scelte dei tecnici.
In campo femminile sembrano praticamente certe della convocazione Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Lara Della Mea, Asja Zenere e Martina Peterlini, mentre per l’assegnazione degli ultimi tre slot potrebbero diventare decisive le gare di Coppa del Mondo in programma nei prossimi dieci giorni soprattutto nelle prove tecniche.
Qualche ballottaggio ancora in bilico per la composizione del roster maschile, che vedrà sicuramente la presenza di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Florian Schieder. Qualche dubbio per gli ultimi quattro posti disponibili, con Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer candidati per un pettorale in superG mentre Luca De Aliprandini verrà selezionato molto probabilmente per il gigante.