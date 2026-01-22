Sci alpino, Simon Talacci a podio nel secondo gigante di Turnau di Coppa Europa! Kastlunger nella top10

Sandro Zurbruegg si è aggiudicato il secondo gigante di Turnau (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, ma l’Italia centra un podio importante con Simon Talacci.

Sulla pista austriaca, dove ieri aveva vinto Fadri Janutin, il successo è andato allo svizzero Sandro Zurbruegg con il tempo complessivo di 2:17.14. Quarto al termine della prima manche, l’elvetico ha saputo esaltarsi nella seconda, andando a centrare la vittoria. Alle sue spalle, a 33 centesimi di distacco, colui che era al comando a metà gara, ovvero il norvegese Hans Grahl-Madsen. Completa il podio, come detto, il nostro Simon Talacci che, secondo al termine della prima manche, si è fermato a 39 centesimi dalla vittoria.

Quarta posizione per il francese Guerlain Favre a 73 centesimi dalla vetta, quinta per il vincitore di ieri, lo svizzero Fadri Janutin a 74, mentre in sesta troviamo lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta a 76. Settima posizione per il nostro Tobias Kastlunger a 77 centesimi, dopo una rimonta di ben 23 posizioni nella seconda manche, quindi ottavo lo statunitense Bridger Gile a 84. Nono il francese Diego Orecchioni a 92 centesimi, quindi completa la top10 il britannico Freddy Carrick-Smith a 99.

Gli altri italiani: chiude in 14a posizione Davide Leonardo Seppi a 1.36 dalla vetta, con 12 gradini risaliti nella seconda manche, mentre tutti gli altri accusano distacchi ben oltre i 3 secondi, come Lorenzo Thomas Bini a 3.40 o Simon Maurberger a 3.90.